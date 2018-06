Un país ridículo

Muy a la moda voy a poner tarima flotante.Y me lié.

Total que empecé a arreglar la habitación, y cuando me tocó quitar los rodapiés además de estos salieron más escombros de lo pensado ya que he tenido que sanear y enyesar esas zonas.

Como somos nuevos en el barrio, y no sé cómo anda el personal, pensé que cómo estaba sacando escombros y haciendo ruido lo mejor era ir a por una licencia de obra.

-Buenos días venía a solicitar una licencia de obras.

-¿Qué va a hacer usted?

-Haciendo. Me he puesto a poner la tarima flotante, me he liado y al retirar el rodapiés ha salido muchos escombros.

-Es que debió solicitar la licencia para poner la tarima flotante.

-¿Cómo, para una tarima? Es una barata de esas de Bricomart, y además la pongo yo.

-Da igual, debio de haberla solicitado.

-No pensaba que para algo así había que solicitar licencia de obras ¿Cuánto tarda? ¿Y cuesta algo?

- Tiene que pagar el 5'5% del presupuesto, y tarda unos diez días que los tiene que ver el técnico y luego va al ayuntamiento.

-No puedo parar diez días tengo la casa patas arriba.

-Lo entiendo, si vienen los municipales enseñele la solicitud sellada.

Me parece ridículo que me pidan licencia de obras para poner una tarima flotante. Me parece ridículo y abusivo que me quieran cobrar el 5'5 de algo donde la administración no entra para nada. Me parece muy ridículo que exijan una licencia para poner una tarima flotante y tardes diez días en darla, porque si uno se pone tan estupendo y exige licencia para gilipolleces, su servicio debe ser estupendo.