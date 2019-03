Un español de mal  

VOX propone que los españoles de bien puedan usar armas para su autodefensa. Me temo que, a pesar de lo que pone en mi DNI, la medida no me beneficia. Yo nunca he sido un español de bien. Aunque no me he hecho las pruebas médicas para certificarlo, uno estas cosas las nota. Hay síntomas claros. En mi caso, por ejemplo, nunca he colgado una bandera de un balcón. Sin ir más lejos, cuando España se teñía de rojo y gualda para solucionar el problema con Cataluña, yo pensaba secretamente que los problemas no se solucionaban colgando un trapo.