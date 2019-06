Un día en el Supremo

Dos reflexiones complementarias. Caso procés. Se exprese como se exprese el Tribunal sea la sentencia más dura o más blanda,el problema político seguirá vivo y desafiante. Caso exhumación de Franco. Sin voluntad política no se hace nada pero solo con ella tampoco. Hay que acertar con los tiempos y con los procedimientos. Es decir,la justicia no resuelve los problemas políticos,la política no resuelve los problemas judiciales. Posdata: el Supremo afirma que Franco fue jefe Estado de España desde 1 de octubre 1936,¿qué era Azaña en ese momento?