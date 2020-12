Un centralismo raro

España es un país que padece de un centralismo insoportable, ¿no te has enterado? Lo que yo me pregunto es si de verdad España es un país centralista o si más bien estamos ante ese fenómeno universal que los rojos llamamos concentración de mano de obra y capitales. No me refiero a capitales administrativas, no, me refiero a eso que tú no tienes, pobre infeliz: dinero. Curioso que lo que permite a Madrid concentrar tantos capitales es, precisamente, ¡la descentralización en materia fiscal del Estado!