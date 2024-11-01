edición general
Ultras acosan y agreden a Ramón Cuesta en la puerta de su casa (Análisis)

Ultras acosan y agreden a Ramón Cuesta en la puerta de su casa (Análisis)  

En este video mostramos las pruebas de coordinación previa en redes y explicamos las posibles responsabilidades penales y políticas. No es un incidente aislado: es violencia política y propaganda; exige investigación, denuncia y solidaridad con las víctimas.

| etiquetas: análisis , acoso , agresión , fascistas , ramón cuesta
10 comentarios
Comentarios destacados:    
Torrezzno #1 Torrezzno
Esto tiene que ir a portada si o si, apenas se ha hablado de ello
#2 Leon_Bocanegra
#1 no por dios! Como suba esto a portada todo el mundo va a saber que la derechusma se dedica a pegar a periodistas. Y tú no querrás eso, verdad?
Torrezzno #4 Torrezzno
#2 por eso digo, que es la primera vez que sale aquí. Yo ya lo he meneado. Hay que combatir al fascismo como sea
#5 Leon_Bocanegra
#4 Si, se te ve preocupadisimo con el auge del fascismo. A por ellos compañero camarada. No pasarán!
#6 NoMeVeas *
#4 Vamos, que para ti no hay que combatir el fascismo.

La ironia hay que saber usarla, o acabas pringado
Torrezzno #7 Torrezzno
#6 es lo primero en mi lista. Primero el fascismo y luego el hambre en el mundo
#8 NoMeVeas *
#7 Un psicopata mas entonces. No eres especial ni original por ser asi, de hecho, el grueso de la gente que conozco es asi hoy en dia, a patadas.

Pero bueno, esto es como un crío que vive amparado por sus padres, cuando la injusticia os golpee, llorareis, y ojalá pueda estar para reírme y ayudar a esa injusticia, al fin y al cabo mi único dios es el karma, y su justicia es perfecta.
QRK #9 QRK
#8 Cuando les llegue, meterán el rabito entre las patitas de chihuahua que tienen. Son los primeros en llorar.
frg #10 frg
#6 También creo que no hay que combatir el fascismo, hay que extinguirlo.
Gadfly #3 Gadfly
Que coñazo, por dios.
