Los últimos guardianes del románico

"Es un orgullo enseñar la iglesia, siempre le he tenido mucho aprecio, a ver quién lo hace ahora, yo ya les he dicho que no sigo". Carlina lo deja. Tras la pandemia, y por la edad, le han recomendado que deje de hacerlo. ¿Quién enseñará ahora la iglesia? ¿Quién se encargará de custodiar la llave? El problema que se cierne sobre el Obispado de Palencia no sólo afecta a Villanueva, sino a numerosos pueblos del norte de la provincia, que junto a Burgos y Cantabria albergan la mayor acumulación de arte románico de Europa, con más de 200 iglesias