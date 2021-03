El último estudio de SigmaDos concluye que los españoles solo llaman por teléfono en el transporte público

SigmaDos concluye en su último estudio que los españoles solo realizan llamadas telefónicas cuando se encuentran en el transporte público. Para llegar a este resultado han entrevistado a varios usuarios habituales de diversos medios públicos de transporte, entre ellos el tren y el autobús. A pesar de que su intención no es excluir a nadie, para este estudio no se ha tenido en cuenta la opinión de las personas que ven vídeos a todo volumen ni los que escuchan música como si no hubiese llegado a ellos el invento de los auriculares.