"Una de las últimas cosas que hacen antes de ser intubados por Covid-19 es pedirme la vacuna"

Una doctora de Alabama comparte su experiencia laboral ante el resurgimiento de casos de coronavirus, "Una de las últimas cosas que hacen antes de ser intubados es pedirme la vacuna. Les cojo la mano y les digo que lo siento, pero que es demasiado tarde". Las razones que esgrimen los pacientes y familias para no vacunarse (Sólo un 33% tiene las dos dosis) son variopintas, "Lloran, y te dicen que no lo sabían, que creían que era un bulo, que creían que era algo político o que no enfermarían por su grupo sanguíneo o color de piel" [ENG]