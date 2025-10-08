La última española que queda en Israel es Reyes Rigo, detenida por morder a una funcionaria: la agresión puede suponer 5 años de cárcel

Las investigaciones siguen abiertas tras asegurar el Gobierno de Netanyahu que la funcionaria sufrió heridas leves. Los españoles que marchaban hacia Gaza en las distintas de las embarcaciones de la Flotilla ya han regresado a España. Solo queda una mujer, llamada Reyes Rigo, que tendrá que esperar hasta mañana, miércoles 8 de octubre, para ser liberada. El Gobierno israelí informó de que no iba a ser puesta en libertad junto a los demás por haber mordido a una funcionaria de prisiones en la mano izquierda.