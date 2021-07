La UE se prepara para prohibir las carteras personales de criptomonedas (EN)

El borrador no oficial plantea prohibir la posesión de carteras individuales y anónimas, así como determinadas criptodivisas anónimas, tales como Zcash o Monero, bajo la premisa de ser empleadas para lavado de dinero y actividades ilegales. Aunque no existe una fecha cerrada para su entrada en vigor, el borrador estipula su ratificación veinte días después del "Official Journal of the EU", y estaría sujeto a una reevaluación pasados tres años, otra pasados cinco años y, finalmente, sucesivas evaluaciones cada tres años.