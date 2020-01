La UE planea reforzar sus normas antimonopolio e incentivar el cruce de datos

La estrategia, que se espera sea dada a conocer en marzo, también incluye un uso más severo de los instrumentos de defensa comercial contra las empresas que se considera que obtienen benefician ilegítimos de los subvenciones extranjeras.“Nuestra visión no persigue proteger a los sectores no competitivas ni fomentar políticas proteccionistas. (...) Al mismo tiempo, la UE no puede ser complaciente con los terceros países o las empresas que socavan la competencia justa del mercado único en los mercados mundiales”, dice el documento.