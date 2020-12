“Si la UE me paga, no envío pateras”

Con su táctica prudente calcula que en octubre y noviembre ha sacado un beneficio de entre 60.000 y 70.000 euros. “Pas mal”, dice. Nada mal: en Marruecos, el salario medio es de 219 euros al mes; y es una cifra anterior a la pandemia, que ha dejado tiritando al sector del turismo y al comercio local. "Solo marroquíes, ya no paso a africanos. Los negros no tienen dinero y no son de fiar. Si les pilla la policía, te delatan”.