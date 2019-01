La UE busca el perdón por las mentiras contadas sobre Grecia durante la crisis

"No fuimos solidarios con Grecia, la insultamos, la injuriamos", ha dicho ahora Juncker: los recortes que se aplicaron, fruto de aquello, los sufrió la población griega. Grecia suponía una rebelión contra el diktat de la austeridad decretado para salir de la crisis, que dejaba sin condena al sector financiero causante de esa misma crisis". Si gana el no, Grecia se tendrá que salir del euro"; "Europa no puede abandonar sus principios en Grecia"; "un no significa que Grecia dice no a Europa", azuzaron los líderes europeos