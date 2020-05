Ubuntu Software, la gran chapuza de Ubuntu 20.04 LTS

Tenía la firme intención de continuar hoy con las guías de Ubuntu que comencé la semana pasada, y que a diferencia de otras ocasiones -otros lanzamientos LTS de Ubuntu, más bien- he adelantado por lo que ya comenté en las primeras que se publicaron: Ubuntu 20.04 LTS ha salido muy buena, cual deliciosa fruta de temporada. En serio. Este ha sido el mejor lanzamiento de Ubuntu LTS desde la 14.04… porque todos son buenos, pero no alcanzan un grado de maduración óptimo tan pronto. Pues bien, con Ubuntu 20.04 LTS lo han conseguido, y me baso para...