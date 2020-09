Ubisoft aprovechará las tecnologías actuales para mejorar el apartado visual de Prince of Persia: The Sands of Time. Por ejemplo, los modelos de los personajes ahora tienen un mayor nivel de detalle, mientras que las secuencias cinematográficas se hicieron desde cero. El título ofrecerá nuevas voces y sonidos, además de animaciones de parkour actualizadas e incluso una banda sonora mejorada.