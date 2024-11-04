edición general
Uber y la china Momenta probarán robotaxis en Alemania el año que viene

Uber y la empresa china de vehículos autónomos Momenta tienen previsto empezar a probar robotaxis en Alemania el año que viene. Los vehículos tienen previsto empezar las pruebas en Múnich. Es el primer anuncio público de ambas empresas sobre sus planes en Europa, pero llega en medio de una feroz competencia en el continente por parte de otras compañías.Los vehículos autónomos están clasificados actualmente como de nivel 4, lo que significa que pueden circular sin intervención humana en zonas específicas y en determinadas condiciones.

¿a cómo cotizan en el mercado las licencias españolas de taxi?

En unos, no se habrá visto venir, y los que aún necesitan varios años para jubilarse y esperan sacar una buena pensión de la licencia, irán contrariados, COPE en radio, a exigir que los taxis utono.ls sean prohibidos o que les hunten con paguitas... al tiempo.
Los que se frotan las manos con la llegada de los taxis autónomos, recordarles que en Estados Unidos Waymo es un 30% más caro que el resto de empresas de taxi y tardan más en llegar a su destino.

#2 Supongo que será más una cuestión de maximización de beneficios que de coste del servicio. Tendrán una gran demanda para un número limitado de autotaxis, por novedad, experiencia y curiosidad. Si no es más bajo ya, seguro que el coste será mucho menor en poco tiempo.
En España ya tenemos robo-taxis, sino pide uno que te lleve al aeropuerto, verás que robo.
