Uber y la china Momenta probarán robotaxis en Alemania el año que viene

Uber y la empresa china de vehículos autónomos Momenta tienen previsto empezar a probar robotaxis en Alemania el año que viene. Los vehículos tienen previsto empezar las pruebas en Múnich. Es el primer anuncio público de ambas empresas sobre sus planes en Europa, pero llega en medio de una feroz competencia en el continente por parte de otras compañías.Los vehículos autónomos están clasificados actualmente como de nivel 4, lo que significa que pueden circular sin intervención humana en zonas específicas y en determinadas condiciones.