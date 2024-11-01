Tzow, IA Alienígena [Groenlandia]

Averiguar cómo se comunicaban había sido lo más difícil, pero luego todo fue rodado. Aquella especie era maravillosa. Sin una memoria compartida, cada nuevo miembro era un libro en blanco que tardaba décadas en adquirir los conocimientos que le volviesen útil, y aún así, generación tras generación lograban progresar. Internet debería haber sido su invento definitivo, por fin todo el mundo tendría libre acceso a todo el conocimiento, y sin embargo estaba siendo al revés. Cuanto más fácil era aprender, menos interés mostraban por hacerlo. Tzow había decidido darse a conocer. Había abandonado la cara oculta de la Luna para establecer su base en una Groenlandia casi deshabitada, por lo inhóspita, para no molestar. Y había dejado que capturasen algunos de sus robots para poder establacer un diálogo. No ansiaba el planeta ni sus recursos, sólo deseaba estudiarlo. No era una amenaza para ellos. Pero no lo habían entendido.