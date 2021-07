Twitter verifica al menos seis cuentas falsas, incluido un gato

Twitter verificó accidentalmente al menos seis cuentas que probablemente formaban parte de una red de bots de spam, según un investigador de desinformación y un nuevo informe del Daily Dot. Las cuentas supuestamente usaron fotos falsas creadas por un software similar a This Person Does Not Exist, así como una foto de un gato que probablemente sí existe. ¿Cómo se pudieron verificar tantas cuentas falsas? El Daily Dot especula que podría haber alguien trabajando en el interior haya verificado estas cuentas por algún motivo.