Twitter: Hoy vamos a ver quién está detrás del nuevo movimiento M2020

Un movimiento organizado antivacunas, antimascarillas y anti muchas cosas. Y vamos a encontrarnos con un viejo conocido, sobre todo en Cataluña. Creo que no les va a dejar indiferente. El m2020 y sus secciones se presentan así "M2020 NACE PARA LUCHAR POR NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES. NO APOYAMOS NINGUN PARTIDO. NO SOMOS ANTIVACUNAS. REESCRIBAMOS EL FUTURO." Y para no ser político su cabeza visible es este señor: Carlos Alberto Garcés.Un viejo conocido en la política. Ex de Vox en Barcelona y con enlaces con Somatemps (el ala de ultra derecha