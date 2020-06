Twitter: Ernesto Filardi, mentís a Miguel Bosé

Hola, Miguel. Hay unas cuantas cosas en tu hilo que son, por decirlo suavemente, poco fiables. Quiero pensar que no es tu intención difundir noticias falsas, pero, por si acaso alguien lee esto, me gustaría puntualizar algunas cosas sobre lo que dices. En primer lugar, dices que GAVI es una farmacéutica. Lo cual no es cierto. GAVI son las siglas de Global Alliance for Vaccines and Immunization. Como su nombre indica, es una alianza de instituciones para dotar a países subdesarrollados con vacunas.