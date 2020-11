Tweets de enfermeras de Dakota del Sur sobre pacientes con COVID positivo que no creen en el virus (Eng)

"Los que sobresalen son aquellos que todavía no creen que el virus sea real. Los que te gritan pidiendo una medicina mágica y que Joe Biden va a arruinar los Estados Unidos. Todo mientras jadea por respirar 100% Vapotherm, " ella escribió. "Te dicen que debe haber otra razón por la que están enfermos. Te insultan y te preguntan por qué tienes que usar todas esas 'cosas' porque no tienen COVID porque no es real. Sí. Esto realmente sucede"....