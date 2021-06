Tuve un accidente laboral al caer de un andamio el 28 de abril del 2020, sufrí un trauma craneoencefálico grave...

El hospital de Sant Pau de Barcelona me asistió con gran profesionalidad, me salvó la vida y al salir del riesgo vital me derivaron al Institut Guttman. Mi mutua laboral con mentiras y engaños convenció a mi familia, asegurando que ellos estaban muy preparados y con un gran equipo médico en neurología para llevar a cabo mi recuperación y el 11 de junio de 2020 me trasladan al Hospital Asepeyo de Sant Cugat. Estaba recién salido del coma, con una craneoctomia, una craneoplastia, válvula programable por hidrocefalia y tratamiento anti epiléptico