Turquía acusa a Francia de “matonismo” por enviar buques a Chipre

El Gobierno turco critica a Francia por comportarse como un “matón” en el Mediterráneo Oriental a través de su fortalecimiento militar en la isla de Chipre. “Grecia y Turquía... Ahí hay un matonismo difícil de entender. Francia, por ejemplo: no es país garante (de los acuerdos de Chipre de 1960), no hay tratado, ustedes no representan a la Unión Europea, ¿con qué derecho vienen ustedes aquí?”, ha declarado este jueves el ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar