Un turista consigue hacer reír a un guardia real inglés en el palacio de Buckingham  

El turista al lado del guardia comenta entre otras cosas que "Él nunca fué muy comunicativo. Recuerdo que en la escuela él solía sentarse solo y leer libros. Yo era el tipo que estaba bromeando mientras él solo leía. Le hacías preguntas y el solo contestaba moviendo la cabeza; si, no, no. ¿Como te llamas? No. ¿Que? ¡Eso no es un nombre! Él es ese tipo de chico a quien su madre lo recogía en la escuela hasta los 20 años." En ese momento el guardia ya no aguanta más la risa.