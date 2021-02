Turba, mentiras y redes sociales: ¿de verdad hoy no se podría rodar 'La vida de Brian'?

La historia es conocida, pero no por ello desmerece recordarla. Ocurrió hace más de cuarenta años. Los Monty Python tenían ya cerrada una sátira sobre la vida de Jesucristo –en realidad, un tal Brian–, pero Bernart Delfont, que era el presidente de EMI Films, la productora que ponía el dinero, se plantó a última hora: aquello le parecía una obscenidad y no iba a financiarlo. Al rescate salió George Harrison, el ex Beatle, que puso todos los recursos para que la película saliera adelante.