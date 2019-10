Tu vida no es tuya [Opinión]

En nuestra especie los recién nacidos vienen al mundo desvalidos, incapaces de sobrevivir durante un largo periodo de tiempo sin el cuidado de los padres y de la tribu. Como era ayer, es hoy. El cuidado sanitario, la alimentación y el cobijo no son un “regalo” que se hace al recién nacido, es una OBLIGACIÓN de los padres y de la tribu. Tu vida, pequeñín, no es tuya, es NUESTRA, la obligación de protegerla y hacerla florecer con la educación, el respeto a la infancia, es DE TODOS. Insisto, no de los padres, DE LA SOCIEDAD.