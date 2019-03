¿Tú también contestas "what" cuando no entiendes algo en inglés?  

Decir "what?" cuando no entendemos algo en inglés es maleducado y sólo se usa cuando estemos enojados o en situaciones muy informales. Es un error común entre los estudiantes de inglés. Lo que habitualmente se dice es "pardon? / excuse me? / sorry? / come again?". Otras frases útiles, tanto para situaciones formales como informales, son: "sorry, I didn't quite catch that / I didn't get that", "what was that?" o "I'm sorry, you've lost me". Finalmente, si alguien dice algo y queremos expresar sorpresa podemos decir "say what?".