"Que tu propina no pague mi sueldo nunca más" (EEUU)

La opinión de muchos es que es una manera de que las personas que trabajan de cara al público, no solamente en restaurantes sino en peluquerías, coctelerías, bares, talleres mecánicos, heladerías y demás, se esfuercen en dar un buen servicio al cliente. Eso se traducía, para mi sorpresa, en una amabilidad inusitada, en unas sonrisas de oreja a oreja y en un tono de voz tan alegre que confieso que en ocasiones me resultó inquietante. Parte de su trabajo era conseguir que siempre les dejaran más que ese 15% mínimo que dictan las leyes no escritas