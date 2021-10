Tu infancia fue cutre, pero eras feliz: ahora todo es prémium, hasta la cerveza mala

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Llevo días pensando qué es el 'summum' de lo cutre, qué sencillo signo puede condensar la densidad semiótica, performativa y simbólica de lo cutre. Creo que he dado con él, gracias a Alberto Olmos. El 'summum' de lo cutre es ese cartel que lleva décadas adornando una peluquería de Móstoles: “Unixes”. Siempre me pregunté si todo el extrarradio está lleno de letreros de “Unixes” ingeniados por un disléxico cartelista que los produjo en serie o si se trataba de un mal día en la oficina. Sea como fuere, ahí me cortaba el pelo. Lo cutre es fuerte...