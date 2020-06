¿Tú has visto algo de la luna de miel de Felipe VI en las portadas de la prensa? Nosotros tampoco (y hemos buscado)

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

La semana pasada por fin veíamos algo sobre el escándalo de Juan Carlos I en una portada de la prensa, pero... no era en un medio español. The Times titulaba con un rotundo "Rey caído"... No era la primera vez: el pasado mes de marzo, fue un diario suizo, Tribune de Genève, el que abrió su portada con una noticia medianamente interesante para los españoles: la Físcalía de Ginebra, investigando a Juan Carlos I. Mientras, los rotativos españoles...tampoco se le dedicó ni una línea en la portada de las ediciones impresas de los grandes medios.