Por qué tu cuerpo te pide dulce: azúcar, conductas adictivas y sistemas de recompensa del cerebro

¿Qué podemos encontrar en la literatura científica sobre el azúcar y la adicción? Si hoy podemos hablar de "adicción al azúcar" o no, es más una cuestión social que científica, puesto que en humanos no se han observado lo que en psiquiatría se conocen como "conductas adictivas". Puede existir una búsqueda, una canalización de emociones a través de productos azucarados (que no es lo mismo que azúcar), pero de momento, no una conducta adictiva como sí se da con algunas drogas.