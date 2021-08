Tu calificación crediticia debería basarse en tu historial de navegación web, dice el Fondo Monetario Internacional [ING]

Investigadores del FMI proponen en un "Working Paper" que las entidades financieras tengan información personal del cliente, como el historial de navegación web, en aras de poder ajustar mejor su calificación crediticia. What is Really New in Fintech blogs.imf.org/2020/12/17/what-is-really-new-in-fintech/ Financial Intermediation and Technology: What’s Old, What’s New? www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/08/07/Financial-Intermediat (contiene enlace al documento).