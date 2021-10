Por desgracia no se da nombres, pero al menos el CEO de la compañía limpia el nombre de la fundición más grande a nivel mundial, y es que se hablar de escasez no es algo que les interese, ya que es como dejarles en evidencia y que todo el mercado ha sufrido alteraciones en su precio debido a que su cadena de producción siempre fue limitada y no ofrecía ningún margen adicional de producción en caso de emergencia.