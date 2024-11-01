Trump Hitler, parecidos razonables

Ambos son racistas, uno de tradición americana con los negros y el otro heredero de la corriente europea antisemita.

Ambos hicieron un golpe de estado que no prosperó.

Ambos usaron para su ascenso al poder de los medios técnicos punteros de su época, la radio y la aviación versus la televisión y la redes sociales.

Ambos se metieron en una guerra en la que menospreciaron los consejos de los militares de carrera para imponer su voluntad surgida de su megalomanía, en el germano con resultados catastróficos y esperemos que el americano corra la misma suerte.

Ambos utilizaron la guerra para salir de una situación económica adversa, la inflación y la deuda.

Ambos se creían seres providenciales enviados a este mundo como mesías de un nacionalismo exacerbado.

Ambos fueron prepotentes e intimidatorios con todo el mundo que se amilano intentando apaciguarlo hasta que ya fue demasiado tarde.

Pero hay algunas diferencias, Hitler era mejor orador, enardecía a las masas con discursos llenos de fuerza mientras que Trump usa un lenguaje infantil y ejecuta esbozos de bailes ridículos mas propios de una función de payasos para niños.

Hitler tenia una grandeza (una grandeza malvada) de la que carece el americano, hablaba de conceptos mas trascendentales como raza, imperio, civilización...mientras que Trump es un mercachifle que prosperó a rebufo de la mafia neoyorquina y que no oculta sus ansias de robar el petróleo y de enriquecerse personalmente.

Hitler al menos era vegetariano mientras el otro es un fiel defensor de la comida basura, para el algo típico de los USA

El germano monto la segunda guerra mundial, el otro ya veremos como acaba, ya veremos cuando China invada Taiwán.