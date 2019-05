Trucos para aprender a componer música  

¿Es fácil aprender a componer música? ¿Es un talento natural o algo que se puede aprender? Para componer hay que dominar al máximo posible el instrumento, la teoría, la armonía, las escalas, tener referencias, etc etc. Pero y luego... ¿qué? Hoy os traigo una introducción a la composición, y la única manera de hacer eso es componiendo. Os enseño tal y como me enseñaron a mí, llevándome de la mano por el proceso compositivo de otras personas, para ver qué podéis coger de ahí e integrarlo en vuestra manera de enfrentaros a la página en blanco.