El “truco” de empezar las vacaciones los sábados

La situación típica es la siguiente: Porfirio tiene jornada de lunes a viernes y solicita vacaciones de una semana de lunes a domingo. La empresa se las concede pero le dice que no son 7 días de vacaciones sino que son 9 días porque el convenio dice que las vacaciones son en días naturales. Si no se tratara de Porfirio sino de un chico listo, éste sabría o deduciría que es cierto que las vacaciones pueden comenzar el día en que se acuerde, pero si el primer fin de semana fue de vacaciones entonces no fue de descanso semanal.