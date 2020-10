Triste imagen la que observé en una de las calles más transitadas de la segunda ciudad más importante de donde vivo. Hoy con la festividad del Pilar muchos ciudadanos al no poder celebrar como viene siendo tradición este día, optaron por salir a las calles portando alguna enseña o bandera para así aliviar algo su pesar al no tener dicha oportunidad, o por los motivos que a cada uno de ellos les movieran. Durante el transcurso de la tarde, mientras tomaba algo en una terraza con familiares me percato de que unos metros más allá hay un grupo de personas sentadas al rededor de una mesa con banderas, cosa hasta ahora común, pero uno de ellos llevaba una camisa con la imagen del fascista Francisco Franco, además de tener sobre un trípode una bandera preconstitucional. Hasta aquí nada ilegal, nada más allá que producirme una mezcla de pena y asco, pero que como ciudadanos libres debemos soportar pese a que ellos apelan a un estado en el que mostrar esa libertad de pensamiento sería penado con torturas, persecución, cárcel o incluso muerte. Otra persona afín a esa ideología se acercó a ellos y gritando a pleno pulmón nos regaló a todos los presentes frases del tipo "Viva el caudillo, Franco lo más grande" y soflamas de ese percal. Todo dentro de soportable hasta este momento, pero lo que hizo que me produjera un sentimiento de rabia y tristeza es ver como un coche patrulla de la Policía Nacional se para a su lado, y entre vítores de la mesa del aguilucho, uno de los policías saca una bandera, está sí constitucional, para congraciarse con esa mesa. No con ninguna otra de las que tantas había en esa concurrida calle portando banderas también, no, con la única que lleva enseñas de una de las épocas más sombrías de España. No quiero caer en la falacia de meter a todos los miembros de las FSE en el mismo saco con esta simple anécdota, ni quiero tampoco ser el ingenuo que no ve las simpatías que hay entre algunas ideologías y los cuerpos de las FSE, pero si realmente no hay una conexión íntima en muchos de ellos con esas ideologías, se harían un gran favor entre todos si denunciarán este tipo de conductas y no las tolerarán.