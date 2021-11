La triste historia de una niña de 9 años vendida a un hombre por 2.000 dólares en Afganistán

La familia de la niña vivía en un campo de desplazados en Afganistán desde hacía cuatro años, en la provincia de Badghis. Su padre, Abdul, en declaraciones a CNN, explica que está "roto", pero que no le quedaba otra. "No tengo trabajo, ni dinero, ni comida. Tengo que venderla, no tengo otra opción", cuenta el padre. La familia ha vivido estos años gracias a la ayuda humanitaria que llegaba a Afganistán, pero desde que llegaron los talibanes al poder la vida se ha complicado.