La treta que prepara Boris Johnson para sacar al Reino Unido de la UE sin incumplir la ley

El primer ministro británico insiste en sacar al Reino Unido de la UE el próximo 31 de octubre aunque no haya ningún acuerdo con Bruselas. Una posibilidad que a partir de estes lunes ha quedado prohibida al quedar sancionada por la Reina la ley que obliga al Gobierno a pedir una prórroga del Brexit si no se alcanza dicho acuerdo. Se trataría de que Johnson mandara la preceptiva carta pidiendo una prórroga y posteriormente otra explicando que el Gobierno no quiere dicha extensión.