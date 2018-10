¿Por qué las tres leyes de Newton son tres?

Cuando era pequeñajo me enseñaron que leyes como leyes de Newton se aplicaban a “sistemas de buen comportamiento”. Por supuesto eso no es más que un antropomorfismo de andar por casa, ya que un sistema de referencia no decide comportarse de una forma u otra, sencillamente tiene sus reglas y punto. A lo que se refería el término es a que no hacía “cosas raras”, y luego pondré un ejemplo de ello. [...] Pregunta trampa que someto a vuestra consideración: ¿no creéis que la Primera Ley sobra? Pensad un poco.