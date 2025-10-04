Tres estudiantes mueren atrapados en un Tesla Cybertruck en llamas tras un fallo en las puertas después de un accidente de tráfico

Tres jóvenes universitarios estadounidense han muerto en California después de que el Tesla Cybertruck en el que viajaban se estrellara contra un árbol y se incendiara, dejando a sus ocupantes atrapados por un presunto fallo de diseño en las puertas. El accidente, que ocurrió a alta velocidad, ha desatado una fuerte polémica sobre la seguridad del vehículo, según recoge una demanda presentada por los padres de una de las víctimas.
| etiquetas: tesla , cybertruck , puertas , fallo de diseño , usa , universitarios
Lo de siempre. Hay que ser rematadamente imbécil para diseñar el sistema de apertura de puertas de los Tesla. Espero que la lumbrera que tuvo semejante idea termine pasando una buena temporada en la cárcel como aviso para que los demás hinjenieros dejen de inventar gilipolleces.
No el que certificó que era seguro.
El que diseña hace lo que le mandan, no es el el responsable del ensamblado final, mucho menos de los controles.