Tres estudiantes mueren atrapados en un Tesla Cybertruck en llamas tras un fallo en las puertas después de un accidente de tráfico

Tres jóvenes universitarios estadounidense han muerto en California después de que el Tesla Cybertruck en el que viajaban se estrellara contra un árbol y se incendiara, dejando a sus ocupantes atrapados por un presunto fallo de diseño en las puertas. El accidente, que ocurrió a alta velocidad, ha desatado una fuerte polémica sobre la seguridad del vehículo, según recoge una demanda presentada por los padres de una de las víctimas.