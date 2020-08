Tres españoles, a la 'caza' de la vacuna: "En Oxford son 220... aquí solo veinte"

"En Oxford trabajan 225 investigadores en una vacuna... nosotros somos 20 para dos". Javier Ortego, investigador de INIA, menciona una falta crónica de personal al hablar de obstáculos, pero no es el único. "No tenemos ratones disponibles, empresas potentes detrás, fondos suficientes ni instalaciones donde llevar a cabo todo el proceso". El científico explica que en España los grupos son pequeños: "La mayoría de los proyectos españoles en marcha están en manos de equipos que no habían trabajado nunca antes con un coronavirus...