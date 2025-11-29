edición general
Trenes rigurosamente sosegados. El placer de viajar despacio

Siempre hubo una línea que me llamó mucho la atención: Hospitalet-La Tour de Carol, una línea de Cercanías tan atípica que acaba no ya en otra provincia sino en otro país. Durante veinte años pensé que sería divertido recorrerla en toda su extensión, y este verano me animé. Y luego, por qué no, seguimos más allá. En un tren aún más lento. Porque, como decía el poeta, a veces lo más importante del viaje no es el destino, sino el camino.

| etiquetas: trenes lentos , hospitalet , la tour de carol
cocolisto #4 cocolisto
El relato se merece una lectura que solo algunos lectores se merecen.
De pe a pa,muy ameno y buen envío #0
alcama #1 alcama
Publirreportaje de viajes a Extremadura
