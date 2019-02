Traslado de base militar de EEUU en Okinawa no se pospondrá, dice Shinzo Abe

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, dijo este lunes que el controvertido traslado de una base militar en Okinawa no se retrasará, a pesar de que los votantes lo rechazaron en referéndum. "Hace 20 años Japón y Estados Unidos acordaron" trasladar la base de Futenma, dijo Abe. "No podemos retrasarlo más". Los habitantes de Okinawa rechazaron en un referéndum no vinculante celebrado el domingo el plan de traslado por un 72%, frente al 19% de votos a favor. La participación fue de 52%, según las autoridades.