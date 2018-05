El Trashumanismo y Hannah Arendt

El “trashumanismo” actual, esa tendencia a sustituir la religión por la ciencia, pero no en beneficio de la Ilustración o de la autoconciencia de los límites del ser humano sino al contrario, para poder continuar realizando las mismas promesas que la vieja religión. El asunto ya no es si tales maravillas son factibles o no, sino si algo como eso es mínimamente deseable.