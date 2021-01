Trascendiendo a Heidegger - El cine de Terrence Malick [EN] [subt. ES]  

El trabajo de Malick se muestra como una visión de un mundo que está siempre vagando, que siempre parece estar en busca de algo que se encuentra más allá de la historia que estamos presenciando. [...] En su obra Ser y Tiempo, Heidegger lleva a cabo su ontología fundamental al introducir la noción de "Dasein" o "ser ahí", el modo distintivo de ser particular para los humanos, los seres para quienes Ser es importante. Pero no olvidemos que Terrence Malick no se convirtió en filósofo, se convirtió en cineasta.