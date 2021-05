¡Tras solo 41.467 visualizaciones de mi tuit de esta mañana y 124 retuits, alguien en el Ministerio ha arreglado los enlaces rotos y ha publicado una versión actualizada de AutoFirma con fecha de hoy

Hola, cert.fnmt.es. Sí, soy yo otra vez. Para solicitar un certificado de representante para administrador decís que es preciso instalar la aplicación «Autofirma». Pero los enlaces están rotos y la aplicación no existe. A ver si me lo podéis explicar. 1- En el sitio web hay un enlace al «área de descarga de la web Firma Electrónica». 2- El enlace me teletransporta al «Portal de Administración Electrónica» del Gobierno de España. Consigo sobreponerme a la embolia que me provoca leer «Administración Electrónica» y encuentro...