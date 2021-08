Tras la misteriosa huella de Torrebruno, el hombre al que nadie conoce en Italia

¿Descendiente de un príncipe? ¿Nacido en Roma o en una pequeña localidad italiana? ¿En qué año? Ninguno de los datos que se han publicado sobre el showman de los 70 es real. Torrebruno no ha sido reconocido en su tierra y sigue siendo un extraño hasta en el propio pequeño pueblo en el que parece haber nacido. Sus familiares no quieren hablar de él, y en las calles del lugar en el que nació, donde uno imaginaría que sería un vecino ilustre, no hay rastro de su figura. Nadie conoce en Italia a Torrebruno.