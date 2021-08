"Traición total": intérpretes afganos conmocionados cuando Nueva Zelanda pone fin a la evacuación de Kabul [EN]

Un grupo de casi 40 intérpretes y otras personas que trabajaron con el NZDF siguen atrapados en Afganistán. El viernes, Ardern dijo que la ventana para evacuar a las personas "ahora se ha cerrado" con el ataque. The Guardian habló con un intérprete afgano, Ali. Cuando le dijeron que el gobierno de Nueva Zelanda había terminado sus vuelos de evacuación, dijo: "Es una noticia impactante. No puedo creerlo en absoluto. No. No puedo creerlo ". "¿Qué nos pasará? ¿A las 37 personas que tienen visas y han trabajado directamente [para Nueva Zelanda]? ".