Tragedias que solo vive la gente que cocina

Si nunca has intentado preparar un arroz seco con el socarrat ideal, un rosbif “rosado pero no sangrante” o ese pollo asado cuya carne se deshace y contrasta con la piel crujiente, seguramente no sabes lo frustrante que puede resultar conseguir en su lugar un muestrario de perdigones que has conseguido quemar por debajo, un mazacote de algo que una vez fue carne o un ave cuya pechuga consigue que la boca te haga el vacío de puro securria.